Россияне стали постепенно отказываться от ипотеки

Эксперт Шлеменков заявил, что спрос на ипотеку в стране постепенно спадет

Спрос на ипотеку у россиян постепенно спадет, большинство уже успели ее оформить на прежних условиях. Такое мнение в разговоре с «Радиоточкой НСН» высказал вице-президент «Опоры России» Евгений Шлеменков.

Цены на жилье при этом не понизятся, уверен эксперт. Вероятен некий застой и одиночные случаи применения льготных условий для некоторых категорий граждан. Больших масштабов такие скидки у застройщиков не обретут. В свете последних событий Шлеменков также ожидает дальнейшего повышения ключевой ставки.

Ранее риелторы предупредили россиян о необходимости отложить покупку жилья. Учитывая рост минимального первоначального взноса по льготной ипотеке, возможен эффект замкнутого круга, когда люди будут беспрерывно копить на желанную квартиру.