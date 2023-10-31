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16:30, 31 октября 2023Среда обитания

Россияне стали постепенно отказываться от ипотеки

Эксперт Шлеменков заявил, что спрос на ипотеку в стране постепенно спадет

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Спрос на ипотеку у россиян постепенно спадет, большинство уже успели ее оформить на прежних условиях. Такое мнение в разговоре с «Радиоточкой НСН» высказал вице-президент «Опоры России» Евгений Шлеменков.

Цены на жилье при этом не понизятся, уверен эксперт. Вероятен некий застой и одиночные случаи применения льготных условий для некоторых категорий граждан. Больших масштабов такие скидки у застройщиков не обретут. В свете последних событий Шлеменков также ожидает дальнейшего повышения ключевой ставки.

Ранее риелторы предупредили россиян о необходимости отложить покупку жилья. Учитывая рост минимального первоначального взноса по льготной ипотеке, возможен эффект замкнутого круга, когда люди будут беспрерывно копить на желанную квартиру.

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      Виктория Клабукова
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