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09:07, 31 октября 2023Среда обитания

Россиян предупредили о необходимости отложить покупку жилья

Никитина: россиянам придется отложить покупку жилья при росте взноса по ипотеке

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

При росте минимального первоначального взноса по льготной ипотеке россиянам придется отложить покупку жилья. О возможной необходимости повременить со сделками граждан предупредила руководитель агентства недвижимости «Pro Обмен» и вице-президент Гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина, передает РИА Новости.

«При повышении первоначального взноса на пять процентов потенциальному покупателю жилья потребуется от восьми дополнительных месяцев до года, чтобы выйти на рынок. Здесь, конечно, нельзя исключать, что за это время вырастут и цены, поэтому может получиться эффект такого замкнутого круга, когда люди будут больше и больше копить, чтобы приобрести ту квартиру, на которую настроены», — рассказала эксперт.

Никитина также отметила, что повышение взноса также может привести к снижению спроса на квартиры на 5-10 процентов. Эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко согласился с прогнозом, добавив, что при росте показателя на 10 п. п. снижение спроса будет более серьезным и составит 10-25 процентов.

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В сентябре правительство России повысило минимальный первоначальный взнос по ряду льготных программ до 20 процентов. Центробанк выступает за дальнейшее повышение показателя на фоне появления признаков перегрева на рынке.

Ранее сообщалось, что ЦБ в целях ограничения системных рисков подготовит предложение о получении полномочий устанавливать количественные ограничения в ипотеке.

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      Александра Качан
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