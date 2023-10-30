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18:28, 30 октября 2023Экономика

Российский ЦБ захотел вводить ограничения в ипотеке

ЦБ России собрался получить полномочия для введения ограничений в ипотеке
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

ЦБ России в целях ограничения системных рисков подготовит предложение о получении полномочий устанавливать количественные ограничения в ипотеке, следует из проекта основных направлений развития финансового рынка до 2026 года, опубликованного регулятором.

«Инструмент позволит ограничить предоставление ипотечных кредитов закредитованным заемщикам, а также кредитов с небольшим первоначальным взносом», — говорится в документе. В нем отмечается, что до получения полномочий для этих целей могут использоваться макропруденциальные надбавки.

Сейчас регулятор может устанавливать ограничения на выдачи только в отношении необеспеченных розничных кредитов. В последний раз ЦБ обновлял их с 1 октября для необеспеченных кредитов и займов клиентам банков и микрофинансовых организаций с предельной долговой нагрузкой от 50 до 80 процентов.

Ранее стало известно, что выдачи льготной ипотеки в России достигли исторического максимума, а всего в сентябре на них пришлось 60 процентов от общего объема жилищных кредитов. При этом в том же месяце минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке уже подняли с 15 до 20 процентов. Глава Банка России на фоне этого призвала снова повысить размер минимального взноса, а в Минфине обеспокоились разрывом между ставками по ипотеке.

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      Дмитрий Воронин
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