Власти в России обеспокоились разрывом между ставками по ипотеке

Минфин: повышение первого взноса по ипотеке в России пока не обсуждается

Министерство финансов пока не обсуждает вопрос повышения первоначального взноса по льготной ипотеке. При этом в ведомстве обеспокоены разрывом между ставками по рыночной и льготной ипотеке, сложившимся на фоне роста ключевой ставки ЦБ, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минфина Алексея Моисеева.

Представитель властей назвал указанную разницу колоссальной и высказал личную позицию, заявив, что «надо это все как-то поджимать». «С точки зрения оценки ситуации, я с Банком России согласен», — сказал Моисеев, уточнив, что, с его точки зрения, программа льготной ипотеки должна завершиться, как и планировалось, в середине 2024 года.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 27 октября, комментируя повышение ключевой ставки до 15 процентов, высказалась в пользу повышения для россиян первого взноса по льготной ипотеке. Она отметила, что ипотека продолжает расти высокими темпами, поскольку «сказывается влияние льготных программ, которые нечувствительны к ключевой ставке».

На фоне очередного увеличения ключевой ставки, выросшей за последние месяцы в два раза, проценты по ипотеке начнут расти уже в ближайшие дни, ожидают эксперты. По мнению главного эксперта компании «Русипотека» Сергея Гордейко, в ноябре ипотечные ставки в России могут вырасти с текущих 15 до 17 процентов.