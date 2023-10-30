Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:02, 30 октября 2023Среда обитания

Власти в России обеспокоились разрывом между ставками по ипотеке

Минфин: повышение первого взноса по ипотеке в России пока не обсуждается
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Министерство финансов пока не обсуждает вопрос повышения первоначального взноса по льготной ипотеке. При этом в ведомстве обеспокоены разрывом между ставками по рыночной и льготной ипотеке, сложившимся на фоне роста ключевой ставки ЦБ, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минфина Алексея Моисеева.

Представитель властей назвал указанную разницу колоссальной и высказал личную позицию, заявив, что «надо это все как-то поджимать». «С точки зрения оценки ситуации, я с Банком России согласен», — сказал Моисеев, уточнив, что, с его точки зрения, программа льготной ипотеки должна завершиться, как и планировалось, в середине 2024 года.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 27 октября, комментируя повышение ключевой ставки до 15 процентов, высказалась в пользу повышения для россиян первого взноса по льготной ипотеке. Она отметила, что ипотека продолжает расти высокими темпами, поскольку «сказывается влияние льготных программ, которые нечувствительны к ключевой ставке».

На фоне очередного увеличения ключевой ставки, выросшей за последние месяцы в два раза, проценты по ипотеке начнут расти уже в ближайшие дни, ожидают эксперты. По мнению главного эксперта компании «Русипотека» Сергея Гордейко, в ноябре ипотечные ставки в России могут вырасти с текущих 15 до 17 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам начали отказывать в уже одобренной ипотеке. Почему так происходит?

      В Ливане предрекли хаос в регионе в случае вступления страны в войну

      Сборы фильма-концерта Тейлор Свифт превысили 200 миллионов долларов

      Полиция обнаружила на парковке стадиона «Наполи» тело

      Пострадавший в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы полицейский ушел из жизни

      Москвичам предсказали рекордное тепло

      Россиянам назвали способы защититься от отравления кишечной палочкой

      Россияне массово вспомнили о своих первых машинах

      Подростки в российском городе напали на участников Хеллоуина в ТЦ

      Мужчина принял незнакомца за рыбу и ударил его мачете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости