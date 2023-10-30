Ставкам по ипотеке в России предрекли скорое повышение

Эксперт Гордейко: ставки по ипотеке в России могут вырасти до 17 % в ноябре

Средние ставки по ипотечным кредитам в России могут вырасти с 15 до 17 процентов годовых в ноябре. Скорое повышение процентам по кредитам на жилье предрек главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко, его слова приводит ТАСС.

«Еще до последнего повышения ЦБ средние ставки предложения в РФ уже превысили 15 процентов, это очень высокая цифра. На этой неделе начнется очередное повышение. Полагаю, в ноябре ставки по стандартным ипотечным программам будут в районе 17 процентов», — спрогнозировал специалист.

Гордейко считает, что на фоне роста ключевой ставки общий объем ипотечного кредитования в России вернется на уровень 100 тысяч займов в месяц. Эксперт напомнил, что в августе показатель был на уровнен 216 тысяч, а в июле — 170 тысяч.

Специалист уверен, что интерес россиян сместится в сторону льготных кредитов на первичное жилье — в том числе на индивидуальное жилищное строительство. «Сейчас льготные программы составляют около 30 процентов от количества всех выдач. Будет 50 процентов и, может быть, больше. На "вторичке" сделки останутся с альтернативой, когда что-то покупается и что-то продается, а кредит остается с небольшой суммой», — заключил Гордейко.

Ранее россияне массово расхотели покупать жилье из-за роста ипотечных ставок и цен на квартиры. Несмотря на признаки охлаждения спроса на недвижимость, потребители пока еще готовы вкладывать сбережения в квадратные метры, отметили риелторы.