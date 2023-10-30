Риелтор Шурыгин: спрос на покупку жилья снизился из-за высоких ставок по ипотеке

На фоне высоких ставок по ипотеке и растущих цен на недвижимость россияне массово расхотели покупать жилье, особенно с привлечением кредитов. О снижении спроса на приобретение квартир и домов рассказал президент Гильдии риелторов Московской области Артемий Шурыгин, пишет aif.ru.

Эксперт напомнил, что с июля 2023 года Центробанк России (ЦБ) четыре раза повышал ключевую ставку. В июле она поднялась до 8,5 процента, в августе — до 12 процентов, в сентябре — до 13 процентов, а 27 октября — до 15. После каждого такого решения дорожают кредиты, в том числе ипотечные, объяснил Шурыгин.

Однако в августе и сентябре россияне продолжили активно покупать жилье с использованием ипотеки. Тогда специалисты ожидали, что в конце октября — начале ноября спрос на объекты начнет падать. Покупатель с одобренной ипотекой имеет, как правило, два месяца на покупку жилья, и они уже истекают, пояснил риелтор. При этом слишком высокие ипотечные ставки на «вторичку» и новостройки заставят многих пересмотреть свои планы на изменение жилищных условий, уверен Шурыгин.

Эксперт сейчас видит на рынке признаки охлаждения спроса. «Ставки выше 12 процентов уже отчасти являются заградительными, спрос падает. По словам коллег, снижение идет на уровне 15-20 процентов», — отметил он и добавил, что потребители пока еще готовы вкладывать сбережения в квадратные метры.