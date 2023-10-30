Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:47, 30 октября 2023Среда обитания

Россияне массово расхотели покупать жилье

Риелтор Шурыгин: спрос на покупку жилья снизился из-за высоких ставок по ипотеке

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На фоне высоких ставок по ипотеке и растущих цен на недвижимость россияне массово расхотели покупать жилье, особенно с привлечением кредитов. О снижении спроса на приобретение квартир и домов рассказал президент Гильдии риелторов Московской области Артемий Шурыгин, пишет aif.ru.

Эксперт напомнил, что с июля 2023 года Центробанк России (ЦБ) четыре раза повышал ключевую ставку. В июле она поднялась до 8,5 процента, в августе — до 12 процентов, в сентябре — до 13 процентов, а 27 октября — до 15. После каждого такого решения дорожают кредиты, в том числе ипотечные, объяснил Шурыгин.

Однако в августе и сентябре россияне продолжили активно покупать жилье с использованием ипотеки. Тогда специалисты ожидали, что в конце октября — начале ноября спрос на объекты начнет падать. Покупатель с одобренной ипотекой имеет, как правило, два месяца на покупку жилья, и они уже истекают, пояснил риелтор. При этом слишком высокие ипотечные ставки на «вторичку» и новостройки заставят многих пересмотреть свои планы на изменение жилищных условий, уверен Шурыгин.

Эксперт сейчас видит на рынке признаки охлаждения спроса. «Ставки выше 12 процентов уже отчасти являются заградительными, спрос падает. По словам коллег, снижение идет на уровне 15-20 процентов», — отметил он и добавил, что потребители пока еще готовы вкладывать сбережения в квадратные метры.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      В Газе умерла самая известная заложница ХАМАС. Кадры с покалеченной девушкой в кузове пикапа облетели весь мир

      Полиция устроила проверку на складе Wildberries в Подмосковье

      В США заявили о скорой замене Зеленского Западом

      Генерал ФСБ высказался о последствиях наземной операции Израиля в Газе

      Звезда двух фильмов «Брат» призвал не искать в фильме политику

      Ветеринары рассказали о трудностях содержания котов со сплюснутой мордой

      Дина Саева снялась полуголой с краской на теле

      Россияне массово расхотели покупать жилье

      В Госдуме призвали отключить VPN после событий в Махачкале

      Гоша Куценко рассказал о возбуждении во время съемок постельных сцен

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости