Иран попросит ХАМАС освободить заложников

МИД Ирана попросит ХАМАС освободить заложников

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время встречи с политическим руководством ХАМАС попросит освободить взятых в заложники мирных граждан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы иранского МИД.

В иранском министерстве называют ХАМАС освободительным движением, которое не стремится захватывать заложников.

Абдоллахиян все это рассказал во время встречи с главой МИД Таиланда Панпри Пхиттхануконом, который попросил коллегу поспособствовать освобождению из плена таиландских и прочих заложников.

По данным израильской стороны на конец октября, в плену у ХАМАС находились 239 человек. Среди заложников могут быть восемь россиян, в ХАМАС после переговоров в Москве заявили о готовности их отпустить.