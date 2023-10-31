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05:09, 1 ноября 2023Мир

Иран попросит ХАМАС освободить заложников

МИД Ирана попросит ХАМАС освободить заложников
Хосейн Амир Абдоллахиян

Хосейн Амир Абдоллахиян. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время встречи с политическим руководством ХАМАС попросит освободить взятых в заложники мирных граждан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы иранского МИД.

В иранском министерстве называют ХАМАС освободительным движением, которое не стремится захватывать заложников.

Абдоллахиян все это рассказал во время встречи с главой МИД Таиланда Панпри Пхиттхануконом, который попросил коллегу поспособствовать освобождению из плена таиландских и прочих заложников.

По данным израильской стороны на конец октября, в плену у ХАМАС находились 239 человек. Среди заложников могут быть восемь россиян, в ХАМАС после переговоров в Москве заявили о готовности их отпустить.

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      Марина Совина
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