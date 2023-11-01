В Госдепе оценили готовность ХАМАС прекратить огонь

Представитель Госдепа Миллер: ХАМАС не пойдет на прекращение огня

Палестинское движение ХАМАС не согласится на прекращение огня в секторе Газа. Такое мнение выразил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер, передает ТАСС.

По его словам, не стоит рассчитывать на соблюдение движением возможных договоренностей о завершении боевых действий. Представитель американского ведомства пояснил, что ХАМАС не пойдет на это, поскольку является террористической организацией. «Я не думаю, что на ХАМАС можно рассчитывать», — подчеркнул он.