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15:08, 31 октября 2023Мир

В США оценили шансы на освобождение ХАМАС заложников

CNN: США оценивают шансы на освобождение ХАМАС заложников в 50 процентов

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

США прилагают все усилия для освобождения заложников, удерживаемых исламистской группировкой ХАМАС, однако шансы оцениваются лишь в 50 процентов. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает американский телеканал CNN.

«Высокопоставленный американский чиновник заявил в понедельник, что, по их мнению, перспективы освобождения заложников можно охарактеризовать как "пятьдесят на пятьдесят"», — говорится в материале.

Также отмечается, что США осуществляют свои действия при посреднических усилиях Катара. По мнению американского чиновника, данный факт замедляет ситуацию, так как «передача сообщений между Дохой и ХАМАС занимает много времени».

Ранее CNN сообщал, что переговоры, проводимые под руководством Катара по заложникам ХАМАС, достигли значительного успеха, однако сохраняются серьезные препятствия.

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      Максим Габриелян
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