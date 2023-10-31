В США оценили шансы на освобождение ХАМАС заложников

CNN: США оценивают шансы на освобождение ХАМАС заложников в 50 процентов

США прилагают все усилия для освобождения заложников, удерживаемых исламистской группировкой ХАМАС, однако шансы оцениваются лишь в 50 процентов. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает американский телеканал CNN.

«Высокопоставленный американский чиновник заявил в понедельник, что, по их мнению, перспективы освобождения заложников можно охарактеризовать как "пятьдесят на пятьдесят"», — говорится в материале.

Также отмечается, что США осуществляют свои действия при посреднических усилиях Катара. По мнению американского чиновника, данный факт замедляет ситуацию, так как «передача сообщений между Дохой и ХАМАС занимает много времени».

Ранее CNN сообщал, что переговоры, проводимые под руководством Катара по заложникам ХАМАС, достигли значительного успеха, однако сохраняются серьезные препятствия.