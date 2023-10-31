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13:12, 31 октября 2023Мир

Иранский генерал сообщил об американской подземной базе в Израиле

Tasnim: генерал ВС Ирана Рашид заявил, что США имеют подземную базу в Тель-Авиве

Фото: Jacqueline Martin / Reuters

Американские военные имеют подземную базу в израильском Тель-Авиве, откуда представители Центрального командования США (СЕНТКОМ) координируют действия Израиля в секторе Газа. Об этом в интервью иранскому агентству Tasnim сообщил генерал Вооруженных сил (ВС) Исламской Республики Иран Голям-Али Рашид.

«Командиры СЕНТКОМ, а также сухопутных войск и военно-морских сил американской армии находятся сейчас на подземной базе под Тель-Авивом. Они координируют действия командующих израильскими силами в ходе операции в секторе Газа», — сказал военный.

По словам Рашида, имеющаяся у иранской стороны информация «лишний раз доказывает, что действия США не соотносятся с заявлениями о необходимости ограничить распространение конфликта в регионе».

Ранее сообщалось, что Байден и его администрация уже изменили позицию по палестино-израильскому конфликту и борьбе с ХАМАС. На данный момент президент выступает за скорейшее разрешение гуманитарного кризиса в секторе Газа, предостерегая Израиль от возможных потерь среди мирного населения.

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      Глеб Бажуткин
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