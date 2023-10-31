В США заявили о смене позиции Байдена по борьбе с ХАМАС

NYT: Байден изменил позицию и стал выступать за мирное разрешение кризиса в Газе

Президент США Джо Байден и его администрация уже изменили позицию по палестино-израильскому конфликту и борьбе с ХАМАС и теперь выступают за скорейшее разрешение гуманитарного кризиса в секторе Газа, предостерегая Израиль от возможных потерь среди мирного населения. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает газета The New York Times (NYT).

«Президент [Байден] и его высокопоставленные помощники все еще цепляются за надежду, что новая война между Израилем и ХАМАС может в конечном итоге уступить место возобновлению переговоров о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией и даже может предложить некоторые рычаги для возвращения к переговорам по поводу решения о создании [независимой Палестины]», — говорится в материале.

Отмечается, что ранее Байден выступал за полную поддержку Израиля в борьбе с ХАМАС, включая военные поставки боеприпасов, но расширение гуманитарного кризиса в Газе и риск ухудшения отношений с ближневосточными союзниками США заставили Вашингтон изменить позицию. С этим же связаны попытки Белого дома отсрочить или отменить проведение сухопутной операции израильской армии по зачистке сектора Газа.

Ночью 31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция против радикального движения ХАМАС в секторе Газа вступила в третью фазу, она включает расширение наземных операций на территории анклава. Он отметил, что первый этап, предполагающий блокирование сектора Газа, завершен. На втором этапе постоянно продолжаются атаки с воздуха. В третьей фазе расширяется наземное проникновение.

Ранее сообщалось, что представители Республиканской партии в Конгрессе США подготовили законопроект, который подразумевает выделение Израилю финансовой помощи, общая сумма которой составляет 14,3 миллиарда долларов. Отмечается, что четыре миллиарда из этой суммы пойдут на системы обороны «Железный купол» и «Праща Давида», еще 1,2 миллиарда — на создание системы обороны под названием «Железный луч».