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06:29, 31 октября 2023Мир

В США подготовили законопроект о выделении 14,3 миллиарда долларов Израилю

Hill: США планируют выделить Израилю финансовую помощь в размере $14,3 миллиарда

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Представители Республиканской партии в Конгрессе США подготовили законопроект, который подразумевает выделение Израилю финансовой помощи, общая сумма которой составляет 14,3 миллиарда долларов, сообщает издание The Hill.

Отмечается, что четыре миллиарда из этой суммы пойдут на системы обороны «Железный купол» и «Праща Давида», еще 1,2 миллиарда — на создание системы обороны под названием «Железный луч».

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена раскритиковала республиканцев из Палаты представителей из-за их реакции на запрос по предоставлению помощи Украине и Израилю.

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      Марина Совина
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