Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:42, 31 октября 2023Ценности

Ирина Шейк поделилась снимком в металлическом бюстгальтере

Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя манекенщица продемонстрировала подтянутое тело, запечатлев себя перед зеркалом. Так, знаменитость поделилась снимком в металлическом бюстгальтере и желтых шортах длины мини. Для образа она накинула на плечи кожаный плащ черного цвета.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк прогулялась по улицам Нью-Йорка без штанов и привлекла внимание папарацци. Тогда звезда была замечена вместе со своей дочерью Леей. На размещенных фото манекенщица запечатлена в белой рубашке и длинном песочном кардигане. При этом ее образ дополнили черные кожаные сапоги с высоким голенищем и солнцезащитные очки.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Названы две версии попыток убрать из Госдумы любимого депутата Жириновского

      Певица Zivert рассказала о деталях своего райдера

      Под Ростовом объявили в розыск подозреваемого в подготовке теракта участника ИГ

      Стало известно о переходе 1,4 миллиона палестинцев на юг сектора Газа

      Тутберидзе высказалась о паузе в карьере Загитовой

      Адвокат рассказал о способах засудить человека за словесные оскорбления

      Ирина Шейк поделилась снимком в металлическом бюстгальтере

      Главного редактора «Октагон. Медиа» и его коллегу задержали по делу о клевете

      На Украине не исключили проблем с призывом

      США обвинили россиян в экспорте высокотехнологичной продукции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости