Ирина Шейк поделилась снимком в металлическом бюстгальтере

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя манекенщица продемонстрировала подтянутое тело, запечатлев себя перед зеркалом. Так, знаменитость поделилась снимком в металлическом бюстгальтере и желтых шортах длины мини. Для образа она накинула на плечи кожаный плащ черного цвета.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк прогулялась по улицам Нью-Йорка без штанов и привлекла внимание папарацци. Тогда звезда была замечена вместе со своей дочерью Леей. На размещенных фото манекенщица запечатлена в белой рубашке и длинном песочном кардигане. При этом ее образ дополнили черные кожаные сапоги с высоким голенищем и солнцезащитные очки.