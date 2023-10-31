Из России запретили вывозить отходы и лом драгметаллов

Правительство вводит на полгода запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов

Правительство России вновь ввело запрет на вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Власти пошли на такой шаг для повышения загрузки отечественных аффинажных предприятий и увеличения налоговых поступлений. Ограничения будут действовать полгода, до 30 апреля 2024 года включительно.

Аналогичные ограничения действовали с 1 сентября 2022 года. Срок действия продлили весной, а истек он 20 сентября.

Документ подразумевает введение временного запрета на вывоз из России отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся существенно важными для внутреннего рынка страны.