Из России запретили вывозить лом драгметаллов

Власти России запретили вывоз отходов и лома драгметаллов до 1 марта 2023 года

Согласно новому постановлению правительства России, с 1 сентября 2022 года из страны запрещено вывозить отходы и лом драгоценных металлов за рубеж. Соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Временный запрет коснется также «металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации», указано в документе.

Ограничения продлятся до 1 марта 2023 года. Власти поручили Министерству экономического развития уведомить об этом Евразийскую экономическую комиссию.

В середине мая правительство России ограничило вывоз необработанного свинца и свинцового лома из страны до 15 ноября 2022 года. На тот момент исключение было сделано для полупродуктов производства цветных металлов, содержащих драгметаллы.

В конце мая стало известно, что некоторые цветные металлы также могут запретить вывозить из страны. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Власти задумались о более радикальном решении для сдерживания цен и борьбы с дефицитом на внутреннем рынке после того, как повышение экспортных пошлин на черный металлолом дважды не оказало нужного эффекта.