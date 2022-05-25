Россия задумалась о запрете поставок цветных металлов за рубеж

Глава Минпромторга Мантуров заявил о планах запретить экспорт некоторых цветных металлов

Правительство России может запретить поставки вольфрамсодержащих и некоторых других цветных металлов за рубеж. О таких планах заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, передает «Коммерсант».

Министерство уже дважды повышало экспортные пошлины на черный металлолом для сдерживания цен и борьбы с дефицитом на внутреннем рынке. Однако меры не оказали большого эффекта, поэтому власти задумались о более радикальном решении. Проблема выглядит важной, потому что вольфрам широко используется в автомобильной и авиационной промышленностях, а также является основой тяжелых сплавов для производства оружия и боеприпасов.

Мантуров добавил, что по итогам года, возможно, снизится спрос на сталь. Такое заявление последовало в ответ на прогноз Всемирной организации стали о потенциальном спаде потребления стали в России в этом году на 20 процентов до 35,1 миллиона тонн. При этом он заметил, что сами по себе цифры выглядят нереалистично.

«Я бы не подтверждал таких экспертных оценок. Мы этого не видим. Более того, внутренний спрос — он сохраняется, исходя из реализации национальных проектов, развития в целом секторов индустрии и, в частности, стройиндустрии. Ну, наверное, какая-то корректировка возможна, в сторону снижения в том числе. Но это точно не двузначная цифра», — отметил министр.

Ранее правительство России ограничило вывоз необработанного свинца и свинцового лома из страны до 15 ноября 2022 года. На тот момент исключение было сделано для полупродуктов производства цветных металлов, содержащих драгметаллы.