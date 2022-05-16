Из России ограничили вывоз свинца и свинцового лома

Правительство России ограничило вывоз свинца и свинцового лома из страны

Правительство России ввело лицензирование при вывозе за пределы страны необработанного свинца, а также свинцового лома и отходов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Исключение сделано для полупродуктов производства цветных металлов, содержащих драгметаллы. Мера действует до 15 ноября. Вывоз будет возможен по разовым лицензиям Минпромторга.

Такой шаг направлен на предупреждение дефицита свинца на российском рынке в условиях внешних ограничений. Поясняется, что этот металл необходим для производства аккумуляторных батарей и широко используется автопроизводителями

13 апреля сообщалось, что мировая экономика оказалась на грани дефицита основных промышленных металлов — запасы алюминия, меди, никеля и цинка упали до критически низкого уровня. За последний год их объем уменьшился на 70 процентов. Склады опустели, так как трейдеры и крупные компании произвели большие закупки на фоне постпандемийного спроса, а производство в России и Европе упало.

В марте Великобритания ввела 35-процентный тариф на ввоз ряда российских товаров, среди прочего — железа, серебра, стали и свинца. После этого Лондонская биржа металлов LME запретила размещение ряда металлов из России. Ограничение коснулось меди «Норникеля», алюминия, произведенного на предприятиях «Русала» в Красноярске, Братске, Саяногорске, Новокузнецке и Волгограде, а также на Кандалакшском и Богучанском заводах. В список также попали алюминий бренда Alloy и свинец.

