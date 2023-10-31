В России отреагировали слова Лукашенко о компенсации

Депутат Чепа назвал требование Лукашенко о компенсации корпоративным вопросом

В требованиях президента Белоруссии Александра Лукашенко о компенсации за задержку ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) нет политической подоплеки. Глава государства всегда защищает интересы своих компаний. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Это вопрос корпоративный, надо разбираться в причинах того, почему задерживается ввод в эксплуатацию БелАЭС. А Лукашенко всегда высказывается, всегда защищает свои предприятия. Это норма для Белоруссии, когда Лукашенко вникает в дела хозяйствующих субъектов. Так всегда происходит, это не ново, он просто пытается так защищать интересы своих компаний, не более того», — считает Чепа.

Политик добавил, что не видит в произошедшем политической подоплеки.

Ранее стало известно, что Минск поставил перед Москвой вопрос о компенсациях из-за смещения сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС.

В марте сообщалось, что правительство Белоруссии поручило подписать с Россией протокол о кредите на постройку АЭС. Россия должна была согласовать проект протокола в межправсоглашение о кредите на строительство БелАЭС.