Квартиру россиянки атаковали блохи и мыши

Жительница Новокузнецка пожаловалась на блох, тараканов и мышей в квартире

Жительница Новокузнецка пожаловалась на нашествие вредителей и насекомых. Из-за прогнивших труб ее квартиру атаковали блохи, тараканы и мыши, сообщает «МК».

Россиянка проживает по адресу улица Челюскина, 1. По ее словам, на протяжении месяца в подвале дома скапливалась вода. Осмотр выявил, что трубы сгнили, из-за чего жидкость из канализации начала проникать наружу. Вода попала и в одну из квартир.

«Блохи прыгают до потолка. Лезут мыши и тараканы. Все в плесени. Приехали, раскопали, закопали как попало и уехали», — рассказала собственница пострадавшей квартиры. Она описала ситуацию на платформе «Кузбасс-Онлайн», на которой граждане могут обратиться к властям и обслуживающим организациям. Администраторы сайта ответили, что жалоба принята в работу.

Ранее жители многоэтажки в Челябинске пожаловались на нашествие крыс, тараканов и чешуйниц. Собственники попросили управляющую компанию решить проблему, однако сотрудники проигнорировали их заявки.