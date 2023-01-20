Многоэтажку в российском городе атаковали крысы и тараканы

Жители многоэтажки в Челябинске пожаловались на нашествие крыс, тараканов и чешуйниц

Жители многоэтажного дома в Челябинске пожаловались на нашествие крыс, мышей, тараканов и чешуйниц. Внимание на ситуацию в российском городе обратило URA.RU.

По словам жильцов дома, расположенного по адресу улица Салавата Юлаева, 29, сами они справиться с атаковавшими их «соседями» не могут, а управляющая компания (УК) не отвечает на их заявки. В результате пострадавшие от нашествия крыс и тараканов решили написать о проблеме в соцсетях. На фотографии, опубликованной одной из жительниц, можно увидеть троих грызунов, которые попались в мышеловку.

«Проживаю по улице Салавата Юлаева, 29. В нашем доме полное безобразие касаемо тараканов, мышей и крыс. Проживаю в этом доме третий год и третий год борюсь с тараканами. А сейчас еще и крысы ходят по всему дому. Управляющей компании я лично уже устала делать заявки», — рассказала одна из жительниц дома в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» во «ВКонтакте».

В УК «Домоуправ — стандарт» сообщили, что они осведомлены о сложившейся ситуации и в июне 2022 года, когда она наблюдалась в последний раз, проводили санитарную обработку. Представитель организации добавил, что в нашествии нежелательных «соседей» виноваты жильцы, подкармливающие бездомных животных.

«Дом принят в июне 2022 года с этими проблемами, сразу провели санобработку. Но жители продолжают кормить бездомных животных, спускать им еду в подвал, разводятся мыши и тараканы. Доступ туда мы скоро закроем. 23 января проведем санобработку», — рассказал представитель управляющей компании.

В январе стало известно, что школу №40 во Владимире атаковали тараканы. На записи, снятой одной из учениц, можно увидеть, как десятки насекомых ползают по стенам и по полу школы.