Школу в российском городе атаковали тараканы

«Подъем»: ученики школы во Владимире пожаловались на нашествие тараканов

Ученики средней общеобразовательной школы (СОШ) №40 пожаловались на нашествие тараканов. Внимание на ситуацию в учебном заведении в российском городе обратило издание «Подъем».

Об инциденте стало известно во вторник, 10 января. На записи, снятой одной из учениц, можно увидеть, как десятки насекомых ползают по стенам и по полу школы. «Это жесть. Они тут везде бегают», — сообщила она на видео.

По словам директора школы Дмитрия Кушпиты, то, что в социальных сетях считают атакой тараканов, на самом деле представляет собой появление нескольких точечных очагов насекомых. Он отметил, что тараканы в учебном заведении периодически появляются, однако помещения ежегодно обрабатывают специальными препаратами, при этом в последний раз дезинсекция проводилась 24 декабря.

«То, что выкладывают в соцсетях — гораздо страшнее, чем то, что в нашей суровой действительности. Это кучка тараканов. Такое ощущение, что у нас в стране больше новостей нет, кроме школы №40, директора-балбеса и тараканов, с которыми человечество борется на протяжении нескольких миллионов лет», — высказал свое мнение Кушпита.

Директор СОШ №40 также сообщил, что очаги возникновения насекомых после занятий будут обработаны препаратами, а в ближайшую пятницу проведут еще одну обработку и засыплют все плинтусы антитараканным порошком. Он добавил, что на время дезинсекции учебное заведение будет закрыто.

Ранее россиянам назвали способы борьбы с чужими тараканами. По словам экспертов, опрошенных агентством РИА Новости, заставить соседей избавиться от тараканов можно с помощью управляющей компании, полиции, санитарно-эпидемиологической службы или через суд.