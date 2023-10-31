В российском городе двухлетнего ребенка чуть не придавило глыбой льда

В Челябинске глыба льда с крыши чуть не упала на двухлетнего ребенка

В Челябинске двухлетний ребенок чудом спасся от упавшей глыбы льда. В управляющей компании были в курсе того, что снег с крыши не убран, пишет URA.RU.

Инцидент произошел на улице Барбюса и был заснят камерой видеонаблюдения. Ребенок стоял неподалеку от матери, когда она закрывала дверь в подъезд. В этот момент снежная масса рухнула вниз с крыши, слегка задев его голову, и с грохотом ударилась о землю. Судя по кадрам, ледяная глыба как минимум в два раза больше детской головы.

По сведениям Telegram-канала «Челябинск, который смог», на давние просьбы счистить снег в управляющей компании не реагировали, а уборщик находился в отпуске. Теперь деятельность управляющей компании будет проверять прокуратура.

В марте жительницу другого российского города, Перми, раздавило сорвавшейся с крыши трехэтажного дома ледяной глыбой. Халатным поведением коммунальщиков заинтересовались в Следственном комитете.