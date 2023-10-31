Любительнице небольших пенисов дали совет

Экс-порнозвезда Джессика Стоядинович, известная под псевдонимом Стоя, дала совет молодой женщине, не желающей заниматься сексом с мужчинами с большими пенисами. Ее рекомендации любительнице небольших пенисов опубликовало издание Slate.

Обратившаяся к Стое 20-летняя женщина призналась, что на мужчин с большими половыми органами приятно смотреть, однако секс с ними доставляет ей дискомфорт. Она добавила, что интимная близость с партнерами, чей пенис размером меньше среднего, приносит ей больше удовольствия. Однако женщина не знает, как сообщать о своих пристрастиях любовникам. «Мужчины мечтают слышать похвалы своим размерам. И когда ты намекаешь на обратное, даже если хвалишь, то они не понимают. Что мне делать?» — задалась она вопросом.

Стоя согласилась с тем, что большинство мужчин предпочитает думать, что их член большого размера. Однако есть и те, кому нравятся игры, во время которых их называют маленькими. Именно таких партнеров и стоит искать девушке, заявила экс-актриса фильмов для взрослых.

Также Стоядинович посоветовала девушке сразу указывать в анкете на сайтах знакомств, что ей нравятся пенисы среднего и небольшого размера. Это сделать легче, чем сообщать партнеру при личной встрече, заверила секс-гуру.

Напоследок она рассказала, что существуют приспособления, выполняющие роль стопора во время секса. При его использовании мужчина получает полное удовольствие, однако не может причинить боль партнерше, заключила Стоя.

Ранее Джессика Стоядинович дала совет 38-летней женщине, которая удивилась нежеланию мужа и любовника изменять ей. Она одобрила поведение жены, не скрывающей от супруга роман на стороне.