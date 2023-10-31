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11:50, 31 октября 2023Россия

Минобороны предупредило о возможной провокации Украины с биологическим оружием

МО РФ: Украина может совершить провокацию с использованием биологического оружия
Игорь Кириллов

Игорь Кириллов. Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости

Спецслужбы Украины, возможно, планируют совершить провокацию с использованием биологического оружия и обвинить в этом Россию. Об этом предупредил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его слова опубликованы в Telegram-канале Минобороны.

По словам Кириллова, Украина может готовить провокацию «под чужим флагом». В 2023 году в Киеве возобновили деятельность Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), сказал представитель оборонного ведомства, подчеркнув, что он является основным посредником по распределению грантов Пентагона.

Как сообщает Минобороны, с августа по сентябрь в центре проходил тренинг по реагированию на биологические угрозы, который проводился на базе Львовского национального медицинского университета.

Ранее Кириллов заявил, что работа биолабораторий США по всему миру является постоянным источником угроз. По его мнению, Вашингтон не способен контролировать собственные биологические объекты.

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      Анастасия Шейкина
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