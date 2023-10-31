Модель OnlyFans показала тело в прозрачном платье

Британская манекенщица Деми Роуз показала откровенные снимки и порадовала поклонников. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

28-летняя модель OnlyFans опубликовала кадры, на которых она позировала в прозрачном платье с кружевной отделкой и трусах-стрингах в тон. Знаменитость сфотографировалась в зеркало с массивным колье на шее. При этом ее волосы были распущены, а на лицо инфлюэнсер нанесла макияж в нюдовых оттенках.

Подписчики восхитились внешним видом Роуз в комментариях под постом. «Шикарная», «Красотка», «Просто вау», «Самая лучшая девушка в мире», «Идеальное тело», — высказывались многочисленные фанаты.

Ранее Роуз поделилась откровенным фото, на котором позировала на земле с прикрывающими обнаженную грудь листьями. Кроме того, модель приспустила юбку, демонстрируя часть своих ягодиц.