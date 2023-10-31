Россиянам рассказали об увеличении социальных выплат в 2024 году

Депутат Бессараб: все социальные выплаты в 2024 году вырастут на 7,5 процента

В 2024 все социальные выплаты в России вырастут на 7,5 процента. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она также оценила, возможны ли новые дополнительные пособия для некоторых категорий граждан после Нового года.

Россиянам проиндексируют выплаты в 2024 году

«С 1 января 2024 года повысится минимальный размер оплаты труда на 18,5 процента. Это коснется пяти миллионов россиян непосредственно и опосредованно еще множества российских семей коснется. Выровняется по тарифной сетке, по оплате труда, потому что не может уборщик получать больше инженера, поэтому работодатели вынуждены будут подтянуться. Также увеличится страховая пенсия. Почти 33 миллиона россиян получат увеличение на 7,5 процента», — рассказала депутат.

С 1 февраля, как уже было анонсировано, все социальные выплаты вырастут на 7,5 процента, в том числе материнский семейный капитал, пособия для семей с детьми, различного рода выплаты по поддержке малоимущих семей Светлана Бессараб депутат Госдумы

Также россияне станут получать больше больничных и декретных выплат, отметила Светлана Бессараб.

«Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам вырастет в 1,5 раза с февраля 2024 года, а в 2025 в два раза вырастет. Это существенно и для наших мамочек с детьми, и для тех, кто временно нетрудоспособен, это очень важно», — добавила она.

В 2024 году вряд ли появятся новые пособия

По словам Светланы Бессараб, большинство социальных пособий в России выплачивают систематически. Она утверждает, что из-за этого дополнительные средства на помощь россиянам выделить сложно.

Очень сложно говорить о дополнительных выплатах. Если бы у нас были дополнительные доходы в Российской Федерации, их можно было бы дополнительно разделить. Но бюджет сегодня является сбалансированным, он не содержит популистских обещаний Светлана Бессараб депутат Госдумы

«Выделить дополнительно средства на то, чтобы просто поощрить какую-то из социальных групп, практически невозможно. Но мы понимаем, что сегодня бюджет является сбалансированным, и все социальные гарантии, которые приняло на себя государство, будут выполнены в полном объеме в установленные законом сроки и с индексацией на уровень инфляции», — заключила парламентарий.

Как сообщал РБК со ссылкой на исследование аналитиков компании «СберСтрахование жизни», у 58 процентов россиян перед зарплатой остается не более одной десятой части от последнего аванса. Еще 21 процента опрошенных сохраняется лишь 10-20 процентов суммы.