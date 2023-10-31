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16:39, 31 октября 2023Среда обитания

Москвичам назвали самые мистические дома

Дом на Набережной в Москве назвали самым мистическим в городе

Фото: igor Litvyak / Shutterstock / Fotodom

Дом на Набережной в Москве входит в число пяти самых мистических мест города. Эту и другие загадочные постройки столицы назвали «Известия» со ссылкой на сервис «Яндекс Аренда».

Здание на улице Серафимовича, дом 2, было построено в 1931 году для представителей советской элиты. В 1930-х годах в этом доме были репрессированы 800 жильцов, из-за чего его стали называть «Домом предварительного заключения». Легенды гласят, что из некоторых квартир до сих пор можно услышать плач, прохожие иногда видят из окон призраков, а в самих квартирах ощущается негативная энергетика.

Еще одно здание с необычной историей — Дом Кусовниковых на улице Мясницкой, дом 17. По легенде, семья Кусовниковых была очень скупой и прятала деньги в дымовой трубе. Однажды слуга решил растопить печь и сжег все накопления. Увидев сожженные деньги, хозяин сошел с ума. По сей день прогуливающиеся по улице москвичи могут видеть дух старого Кусовникова, выпрашивающий милостыню.

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«Проклятый дом в Перово» — обычный панельный дом на улице Перовская, дом 39, корпус 3. По легенде, здание было построено в 1986 году на месте, где женщина оставила этот мир из-за измены возлюбленного. Теперь она мстит ему, уводя на тот свет мужчин, которым еще не исполнилось 30 лет.

«Дом Берии» на Малой Никитской улице, дом 28, связан с советским государственным деятелем Лаврентием Берией. По легенде, после ухода Берии из жизни в 1953 году в здании были неоднократно были слышны шумы и голоса. Кроме того, москвичи часто замечали автомобиль-призрак, ездивший вокруг дома. По слухам, в подвале здания при его реконструкции нашли инструменты для пыток, а в самом особняке не раз исчезали молодые девушки.

Особняк купца Николая Игумнова на Большой Якиманке, дом 43, строение 1, принадлежал владевшем Ярославской большой мануфактурой купцу. По легенде, он замуровал в стенах особняка свою неверную любовницу — танцовщицу Варвару. С тех пор по дому ходят и привидение возлюбленной, и дух самого Игумнова.

Ранее стало известно, что в Подмосковье решили продать дачу Иосифа Сталина. Усадьба «Липки-Алексеевское» расположена рядом с Мытищами, в 1,5 километра западнее подмосковной деревни Вешки. Недвижимость собираются реализовать на аукционе 3 ноября. Начальная цена лота — 403,49 миллиона рублей.

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      Мария Черкасова
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