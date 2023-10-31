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11:57, 31 октября 2023Среда обитания

Москвичам пообещали рекордно теплую ночь

«Фобос»: ночь на 1 ноября в Москве может стать рекордно теплой

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Ночь на 1 ноября в Москве может стать самой теплой за всю историю наблюдений. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Ожидается, что столбики термометров поднимутся до отметки плюс 7-9 градусов Цельсия. Таким образом, предстоящая ночь попадет в тройку лидеров по уровню тепла, и, возможно, станет и самой теплой, указали синоптики.

Прошедшая ночь уже оказалась в числе лидеров, став самой теплой с 1949 года. Температура воздуха была на шесть градусов выше климатической нормы. Минимальная температура в ночь на 31 октября составила плюс шесть градусов.

Таким образом, последняя октябрьская ночь 2023 года уступила 1961 году (плюс 6,4 градуса), 2008 году (плюс 7,1 градуса), 1962 году (плюс 8,2 градуса) и 31 октября 1967 года, когда столбики термометров не опустились ниже 10,7 градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказывал, что 1 ноября дневная температура в столице может вырасти до плюс 14 градусов. Таким образом может быть побит рекорд 1934 года, когда столбики термометров поднимались до отметки плюс 12,6 градуса.

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      Мария Черкасова
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