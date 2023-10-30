Москвичам предсказали рекордное тепло

Синоптик Тишковец: в Москве 1 ноября ожидается плюс 14 градусов

Температура в Москве 1 ноября может вырасти до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В настоящее время в столице после легких заморозков уже наступила оттепель. Она будет усиливаться, вечером 30 октября осадки прекратятся, в ночь на вторник 31 октября температура повысится до плюс 2-7 градусов, днем она составит плюс 5-10 градусов.

Пик тепла придется на среду, 1 ноября. В этот день дневная температура составит плюс 9-14 градусов. Таким образом она может побить рекорд 1934 года, когда столбики термометров поднимались до отметки в плюс 12,6 градуса. «То есть такого тепла в начале ноября не было последние 89 лет» — подытожил Тишковец.

При таком развитии событий снежный покров будет стремительно таять, добавил синоптик. Погода во второй половине недели все еще будет теплее нормы. Ночью температура составит плюс 0-5 градусов, днем — плюс 3-8 градусов. В воскресенье 5 ноября потеплее до плюс 6-11 градусов, спрогнозировал Тишковец.

Ранее москвичам спрогнозировали египетские ночи. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявлял, что вечером в понедельник, 30 октября, температура воздуха поднимется до семи–девяти градусов тепла и будет на четыре-шесть градусов больше нормы. Такая же погода ожидается ночью во вторник 31 октября.