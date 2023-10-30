Москвичам пообещали египетские ночи

Синоптик Шувалов: москвичей ожидают египетские ночи

В ближайшее время москвичей ожидают африканская жара и египетские ночи. Такую погоду жителям столицы пообещал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает канал «360».

По словам эксперта, сейчас холодный циклон переместился на северо-восток и север региона. «В Москве нужно настраиваться на всплеск тепла, на приход "африканской жары", потому что именно так ее определили, и египетских ночей», — отметил синоптик.

Шувалов добавил, что вечером в понедельник, 30 октября, температура воздуха поднимется до семи–девяти градусов тепла — это на четыре-шесть градусов больше нормы для соответствующего периода. Такая же погода ожидается днем и ночью во вторник. В среду появится солнце, а температура достигнет 11-13 градусов тепла — почти многолетний рекорд для первого дня ноября.

Согласно прогнозам, «африканская жара» покинет столицу в четверг. Температура снизится до шести-девяти градусов тепла, вместе с похолоданием придут кратковременные дожди. В пятницу осадков не будет, однако ночью температура опустится. В воскресенье москвичей вновь ожидает потепление — до плюс 10-12 градусов.

Ранее в Москве объявили штормовое предупреждение из-за ледяного дождя. Погодная опасность ожидается до 15:00 30 октября.