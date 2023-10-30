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09:26, 30 октября 2023Среда обитания

В Москве объявили штормовое предупреждение из-за ледяного дождя

Вильфанд: в Москве объявлено штормовое предупреждение из-за ледяного дождя

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На Москву обрушится ледяной дождь, объявлено штормовое предупреждение. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

По словам синоптика, погодная опасность ожидается как минимум до 15:00 понедельника, 30 октября. Также прогнозируется гололед на дорогах столицы, уточнил Вильфанд.

Ледяной дождь, который в метеорологии принято называть переохлажденными осадками — это разновидностью гололеда. Он состоит из прозрачных ледяных шариков с жидким центром размером от одного до трех миллиметров. Не стоит путать его с градом, который состоит из шариков с твердым ядром разного размера.

Ранее шести регионам России, включая Московскую область, Вильфанд спрогнозировал теплую погоду. Она обусловлена теплыми массами из Африки и затронет также Курскую, Белгородскую, Воронежскую области, Краснодарский и Приморский края.

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      Нина Ташевская
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