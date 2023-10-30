Теплую погоду спрогнозировали шести регионам России

Вильфанд: теплая погода ожидается в Московской, Курской и Белгородской областях

В Московской, Курской, Белгородской областях и еще трех регионах России на этой неделе ожидается теплая погода. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.

По словам метеоролога, такая погода в шести регионах обусловлена воздушными массами из Африки. «Теплая погода будет характерна не только для Москвы, но и для Курской, Белгородской, Воронежской областей, где температура до четверга включительно будет до плюс 15-17 градусов. Это сентябрьская погода. В Краснодарском крае прогнозируется до плюс 21-25 градусов», — рассказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что в Краснодарском крае можно даже будет окунуться в воду — ее температура составляет плюс 18-19 градусов. В Приморском крае воздух прогреется до плюс 17 градусов, добавил метеоролог.

Ранее жителям Москвы и большинства областей средней полосы России пообещали возвращение тепла с 30 октября.