Москвичам рассказали о возвращении тепла в столицу

Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление в Москве и Подмосковье

Москва, а также большинство областей средней полосы России в понедельник, 30 октября, попрощаются с зимой и снова вернутся в осень. Таким прогнозом в беседе с «Лентой.ру» поделился руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

«В понедельник к вечеру температура повысится, пойдет дождь. Во вторник, среду и даже четверг температура превысит 10 градусов тепла. Это будет хороший, мощный, энергичный заток тепла на Русскую равнину. Этому затоку тепла будет подвержена не только Москва и Подмосковье, но и большинство областей средней полосы России», — рассказал Шувалов.

Еще более теплая погода — до 15 градусов тепла будет в Орловской, Курской и Воронежской областях и в Тамбове Александр Шувалов руководитель прогностического центра «METEO»

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что грядущий осенне-зимний сезон на большей территории России будет теплым. Синоптик рассказал, что аномально теплым станет окончание сезона. Он добавил, что в феврале превышение может составить 5 градусов.