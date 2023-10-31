МТС выступил против безлимитной раздачи интернета

МТС: отмена платы за раздачу интернета вызовет рост стоимости всех тарифов

Сотовый оператор МТС против безлимитной раздачи интернета, потому что это приведет к ухудшению качества связи и росту всех тарифов. Об этом сообщила пресс-служба компании, пишет ТАСС.

«МТС выступает против сохранения безлимитной раздачи мобильного интернета. Отсутствие ограничений для единичных пользователей, которые используют мобильную сеть для торрентов и стриминга, ведет к значимому ухудшению качества связи для большинства абонентов», — сказано в сообщении.

В компании добавили, что выравнивание стоимости трафика для всех категорий устройств приведет к тому, что операторы будут вынуждены поднять стоимость трафика для всех тарифов.

«Таким образом рядовые абоненты со смартфонами фактически будут платить за абонентов, которые активно раздают трафик», — добавили в МТС.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала российских сотовых операторов МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» вернуть россиянам бесплатную раздачу интернет-трафика с мобильных телефонов. Поводом вмешательства стали массовые жалобы потребителей — в сентябре в антимонопольный орган поступило 186 жалоб потребителей. ФАС направила сотовым операторам предупреждение 18 сентября и указала на признаки навязывания абонентам невыгодных условий договора об оказании услуг связи. На выполнение требований операторам дали месяц.

МТС оказался единственным оператором «большой четверки», не согласившимся с ФАС по вопросу отмены платы за раздачу интернета с мобильных устройств.

Ранее сообщалось, что абонентам «МегаФона» за границей дали возможность пользоваться сервисами «Яндекса» без ограничений — заказать такси или еду, арендовать самокат, пользоваться картами или переводчиком теперь можно, не расходуя пакет интернета в роуминге.

