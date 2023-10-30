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07:45, 30 октября 2023Экономика

Российских сотовых операторов обязали вернуть бесплатную раздачу трафика

ФАС: сотовые операторы вернут россиянам бесплатную раздачу интернета с мобильных

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Российских сотовых операторов МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» обязали вернуть россиянам бесплатную раздачу интернет-трафика с мобильных телефонов. Об этом со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС) сообщает газета «Известия».

Поводом вмешательства стали массовые жалобы потребителей — в сентябре в антимонопольный орган поступило 186 жалоб потребителей. ФАС направила сотовым операторам предупреждение 18 сентября и указала на признаки навязывание абонентам невыгодных условий договора об оказании услуг связи. На выполнение требований операторам дали месяц.

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На текущий момент о прекращении взимания платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств заявили лишь три сотовых оператора — «Мегафон», «Вымпелком» и «Теле 2». Компании заявили, что на завершение технических процессов по перенастройке тарифных планов уйдет некоторое время, и в течение ближайшего месяца возможны некоторые сбои.

МТС уведомила антимонопольную службу, что взимание платы за раздачу интернет-трафика не ущемляет интересы абонентов. За невыполнение требований ФАС компании грозит административная ответственность и штраф на сумму от 300 тысяч до миллиона рублей.

МТС была первой компанией, установившей плату за раздачу интернета. В апреле абонентов уведомили, что они могут подключить пакет 50 Гб за 49 рублей, чтобы поделиться интернетом. Представитель оператора заявил, что новые условия коснутся «ряда архивных тарифов с безлимитным интернетом и позволят более выгодно раздавать трафик».

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      Вячеслав Агапов
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