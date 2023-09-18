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13:19, 18 сентября 2023Экономика

Российских сотовых операторов обязали отменить плату за раздачу интернета

ФАС: сотовые операторы должны отменить плату за раздачу интернета со смартфонов

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

Российских сотовых операторов обязали отменить плату за раздачу интернета со смартфонов. Соответствующее предписание компаниям МТС, «Мегафон», «Билайн» и Теле2 вынесла Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В ведомстве заявили, что, устанавливая плату за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств, операторы связи навязывают клиентам невыгодные условия оказания услуг связи. Поводом для вмешательства стали жалобы от абонентов на дополнительную плату за сервис, которые начали поступать в августе 2023 года. Представители компаний при этом не смогли предоставить «достаточного экономического, технологического либо иного обоснования» взимания средств, отметили в ФАС.

Операторы должны прекратить брать с клиентов деньги за раздачу трафика в течение месяца. Также они обязаны не допустить ограничения подобного функционала для абонентов в дальнейшем.

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Первой ввела платную раздачу интернета компания МТС. В апреле абоненты оператора получили оповещения, что, для того чтобы поделиться интернетом, они могут подключить пакет 50Гб за 49 рублей. Таким образом, месяц пользования этой услугой обошелся бы клиентам в 1500 рублей дополнительно к оплате стоимости тарифа. Представитель оператора заявил, что новые условия коснутся «ряда архивных тарифов с безлимитным интернетом и позволят более выгодно раздавать трафик».

В августе 2023 года Минцифры представило новый проект стратегии развития отрасли связи России до 2035 года. Согласно документу, операторам связи предлагают разрешить повышать стоимость тарифов выше уровня инфляции. Это необходимо для возможности инвестировать часть прибыли в развитие сетей и новые технологии.

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    Вячеслав Агапов
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