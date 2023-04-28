МТС начнет брать с абонентов деньги за раздачу интернета

«Ведомости»: МТС начнет брать дополнительную плату за раздачу интернета с телефона

МТС будет брать дополнительную плату с абонентов за раздачу интернета с телефона. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Издание ссылается на нескольких абонентов оператора в Московском регионе. Им пришли оповещения о том, что, чтобы поделиться интернетом они могут подключить пакет 50 Гб за 49 рублей. Как подсчитало издание, если абонент будет раздавать интернет со своего устройства каждый день, то в месяц ему придется платить оператору около 1500 рублей.

Представитель МТС подтвердил введение новой опции, отметив, что новые условия коснутся «ряда архивных тарифов с безлимитным интернетом и позволят более выгодно раздавать трафик».

Ранее замруководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов говорил, что в текущем году средний рост тарифов на мобильную связь к концу 2023 года в России вряд ли превысит 10 процентов. В первую очередь рост обусловлен инфляцией, которая затронула все расходные статьи операторов.