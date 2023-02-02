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07:01, 2 февраля 2023Экономика

Россиянам рассказали о подорожании мобильной связи в 2023 году

Киберэксперт Сиволобов: рост тарифов на мобильную связь к концу года вряд ли превысит 10%

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Средний рост тарифов на мобильную связь к концу 2023 года в России вряд ли превысит 10 процентов. Об этом рассказал замруководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов агентству РИА Новости.

По словам Сиволобова, в первую очередь рост обусловлен инфляцией, которая затронула все расходные статьи операторов. Он напомнил, что рост тарифов находится под надзором ФАС, поэтому рост выше инфляционных ожиданий может столкнуться с противодействием ведомства и Минцифры.

Помимо этого, киберэксперт отметил, что подорожание связано с ростом затрат на телекоммуникационное оборудование, сокращением масштаба строительства и увеличением мощностей сетей.

Ранее сообщалось, что тарифы сотовой связи для россиян увеличатся в 2023 году. Операторы уже начали уведомлять своих абонентов о грядущем изменении стоимости услуг в связи с повышением затрат на оборудование.

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Юлия Мискевич
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