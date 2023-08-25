ФАС начала проверку жалоб на платную раздачу интернета со смартфонов
ФАС решила изучить жалобы абонентов на платную раздачу интернета со смартфонов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку жалоб абонентов на плату за раздачу интернета с их устройств. Ведомство направило запросы операторам связи, после чего не исключает мер реагирования, если расследование выявит нарушения законодательства. Об этом в комментарии РБК заявил представитель ФАС.
Речь идет о режиме модема, когда смартфон или планшет, имеющий доступ к мобильному интернету, раздает его на другие устройства. Ранее функция была бесплатной, то есть пользователь фактически мог превратить телефон в точку доступа.