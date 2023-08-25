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13:20, 25 августа 2023Экономика

ФАС начала проверку жалоб на платную раздачу интернета со смартфонов

ФАС решила изучить жалобы абонентов на платную раздачу интернета со смартфонов

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку жалоб абонентов на плату за раздачу интернета с их устройств. Ведомство направило запросы операторам связи, после чего не исключает мер реагирования, если расследование выявит нарушения законодательства. Об этом в комментарии РБК заявил представитель ФАС.

Речь идет о режиме модема, когда смартфон или планшет, имеющий доступ к мобильному интернету, раздает его на другие устройства. Ранее функция была бесплатной, то есть пользователь фактически мог превратить телефон в точку доступа.

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    Платон Щукин
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