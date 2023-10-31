На российском заводе боеприпасов подтвердили факт взрыва

Представитель соликамского завода боеприпасов «Урал» подтвердил факт взрыва

Представитель соликамского завода боеприпасов «Урал» подтвердил факт взрыва. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал собеседник агентства, взрыв на предприятии произошел в тот момент, когда на заводе никого не было.

«В одном из корпусов соликамского завода "Урал" действительно произошел хлопок. В момент ЧП в здании никто не находился, пострадавших нет», — сообщили на предприятии.

О взрыве на заводе стало известно днем 31 октября. По данным Baza, взрыв прогремел в цехе по производству пороха, на заводе находились шесть человек.