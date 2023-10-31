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13:15, 31 октября 2023Россия

На российском заводе боеприпасов подтвердили факт взрыва

Представитель соликамского завода боеприпасов «Урал» подтвердил факт взрыва

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

Представитель соликамского завода боеприпасов «Урал» подтвердил факт взрыва. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал собеседник агентства, взрыв на предприятии произошел в тот момент, когда на заводе никого не было.

«В одном из корпусов соликамского завода "Урал" действительно произошел хлопок. В момент ЧП в здании никто не находился, пострадавших нет», — сообщили на предприятии.

О взрыве на заводе стало известно днем 31 октября. По данным Baza, взрыв прогремел в цехе по производству пороха, на заводе находились шесть человек.

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      Марк Леонов
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