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12:44, 31 октября 2023Россия

На российском заводе по производству боеприпасов произошел взрыв

На заводе по производству боеприпасов в уральском Соликамске прогремел взрыв

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На заводе по производству боеприпасов в Пермском крае произошел взрыв. Об этом во вторник, 31 октября, со ссылкой на местных жителей сообщает Telegram-канал Baza.

ЧП случилось на заводе «Урал» в Соликамске. По данным Baza, все произошло в цехе по производству пороха. В момент взрыва в здании находились шесть человек.

Mash, в свою очередь, пишет, что взрыв был в кислотном цеху во втором корпусе и в момент детонации внутри никого не было.

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      Евгения Куликова
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