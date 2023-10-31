На российском заводе по производству боеприпасов произошел взрыв

На заводе по производству боеприпасов в уральском Соликамске прогремел взрыв

На заводе по производству боеприпасов в Пермском крае произошел взрыв. Об этом во вторник, 31 октября, со ссылкой на местных жителей сообщает Telegram-канал Baza.

ЧП случилось на заводе «Урал» в Соликамске. По данным Baza, все произошло в цехе по производству пороха. В момент взрыва в здании находились шесть человек.

Mash, в свою очередь, пишет, что взрыв был в кислотном цеху во втором корпусе и в момент детонации внутри никого не было.