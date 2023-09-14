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08:41, 14 сентября 2023Россия

Взрыв произошел на заводе военной техники корпорации «Ростех»

Baza: взрыв произошел на заводе военной техники «Ростеха» в Курганской области

Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости

Взрыв произошел на заводе военной техники «Курганмашзавод» корпорации «Ростех» в Курганской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

При взрыве пострадали двое рабочих. По данным издания, причиной взрыва могло стать нарушение требований безопасности при работе со сваркой в цехе по производству боевых машин пехоты. Пострадали сборщик и сварщик, их госпитализировали с ожогами.

Происшествие на заводе случилось еще 13 сентября, однако о нем стало известно лишь сегодня, 14 сентября.

Информацию о взрыве также подтвердил источник портала Ura.ru, уточнив, что после взрыва случилось возгорание. Пожар удалось оперативно потушить.

После публикаций о взрыве происшествие прокомментировали представители «Курганмашзавода». Представители предприятия сообщили ТАСС, что жизни пострадавших рабочих ничто не угрожает, а после инцидента создана комиссия, которая выяснит все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области после разгерметизации газопровода начался пожар. Мощное возгорание сняли на видео.

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