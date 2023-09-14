В российском городе после разгерметизации газопровода начался пожар

В Саратове начался пожар на площади 2 гектара после разгерметизации газопровода

В поле на территории Саратова начался пожар после того, как произошла разгерметизация газопровода. Об этом сообщили в управлении МЧС по Саратовской области, передает РИА Новости.

По информации министерства, пожар произошел после разгерметизации нитки газопровода Песчаный Умет—Сторожевка. Огонь распространился в районе поселка Красный Октябрь.

Ранее прорыв произошел на газопроводе в Уссурийске Приморского края. Возгорания не последовало, социально значимых объектов, жилых домов и дорог в непосредственной близости от прорыва не находилось.

До этого взрыв произошел на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) во время планового обслуживания объекта. ЧП в российском регионе произошло во время плановой чистки газопровода.