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08:07, 14 сентября 2023Россия

Появились кадры мощного пожара после разгерметизации газопровода под Саратовом

Shot опубликовал кадры пожара после разгерметизации газопровода под Саратовом

Пожар после разгерметизации газопровода в районе поселка Красный Октябрь в Саратовской области сняли на видео. Его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден огненный шар, огонь сильно полыхает, видны языки пламени и черный дым. По данным авторов канала, перед пожаром местные жители услышали громкий хлопок.

О возгорании в Саратовской области стало известно утром в четверг, 14 сентября. Пожар произошел после разгерметизации нитки газопровода Песчаный Умет—Сторожевка. Никто не пострадал, о причинах случившегося власти пока не сообщили.

До этого прорыв произошел на газопроводе в Уссурийске Приморского края. Возгорания не последовало, социально значимых объектов, жилых домов и дорог в непосредственной близости от прорыва не находилось.

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    Анастасия Шейкина
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