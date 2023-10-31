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16:47, 31 октября 2023Россия

На Урале двое детей провалились под неокрепший лед и попали на видео

E1.ru: в центре Екатеринбурга двое мальчиков провалились под неокрепший лед

В центре Екатеринбурга двое мальчиков провалились под неокрепший лед на реке Исети. Происшествие попало на видео, соответствующие кадры опубликовал уральский портал E1.ru.

На видеоролике видно, как дети ходят по льду. Внезапно один мальчик оказывается в воде, другой пытается ему помочь и тоже попадает в ловушку. Затем школьники начинают ползти и им удается спастись. После они движутся в сторону берега.

В уральском управлении МЧС отметили, что к ним информация о случившемся не поступала. Представители ведомства рекомендовали родителям поговорить с детьми и предупредить их об опасности выхода на воду.

«При происшествии необходимо незамедлительно звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России 101 или по единому телефону экстренных служб 112», — напомнили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в городе Нижнеудинске Иркутской области четверо детей провалились под лед на реке Уде.

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      Анна Щербакова
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