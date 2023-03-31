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11:10, 31 марта 2023Россия

Четыре ребенка провалились под лед в российском регионе

В Иркутской области четыре ребенка провалились под лед на реке Уде

Кадр: ГУ МЧС России по Иркутской области

В городе Нижнеудинске Иркутской области четверо детей провалились под лед на реке Уде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России в Telegram.

Трое мальчиков и девочка решили прогуляться по поверхности замерзшего водоема и провалились в воду. Дети помогли друг другу выбраться на лед, но не смогли самостоятельно попасть на берег и стали звать на помощь.

Очевидцы случившегося сообщили об инциденте спасателям. Прибывшие на место сотрудники МЧС добрались до детей и по одному эвакуировали их на берег.

Подобный случай произошел и в Ростове-на-Дону. Двое детей в возрасте 10 и 11 лет провалились под лед на реке Мертвый Донец и утонули. Школьников заметил сторож лодочной станции, но не успел их спасти.

Также сообщалось, что на реке Фонтанке в Санкт-Петербурге под лед провалились два фигуриста ледового театра. Один из мужчин решил прокатиться на ногах по поверхности водоема и упал под воду, а второй бросился на помощь коллеге и провалился вслед за ним.

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Варвара Родикова
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