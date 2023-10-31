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19:22, 31 октября 2023Из жизни

75-летняя мать устала жить с 40-летними сыновьями и выселила их через суд

Пожилая итальянка обратилась в суд, чтобы выселить из дома 40-летних сыновей

Фото: Greta Schölderle Möller / Unsplash

75-летняя итальянка обратилась в суд из-за жизни с сыновьями. Об этом сообщает Primapavia.

Пожилая разведенная женщина из города Павия много лет жила с двоими сыновьями. Несмотря на то, что одному мужчине уже исполнилось 40 лет, а другому — 42, они отказывались покидать родительский дом, даже когда мать начала открыто просить их об этом. При этом у обоих итальянцев есть стабильная работа, которая позволяет снимать собственное жилье.

Женщина очень устала, что ее великовозрастные дети не просто отказываются съезжать, но при этом не платят за коммунальные расходы и за продукты, а также не занимаются домашним хозяйством, во всем полагаясь на мать. Не найдя другого выхода, она обратилась в суд, чтобы выселить их. Судя Симона Катебри встала на сторону истицы и предписала мужчинам съехать из принадлежащего ей дома до 18 декабря 2023 года. Она обосновала это тем, что «постоянное проживание в объекте собственности законно, пока у родителя есть обязанность обеспечивать ребенка, но это неактуально, поскольку обоим ответчикам больше сорока лет».

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В Италии дети, в среднем, достаточно поздно покидают родительский дом. Согласно статистическим данным, итальянцы обретают независимость лишь к 30 годам. По этому показателю Италию из европейских стран немного обгоняют лишь Хорватия, Словакия, Греция, Болгария, Испания и Мальта.

Ранее сообщалось о домохозяйке из Испании, которая отсудила у мужа крупную сумму за ведение домашнего хозяйства в браке. Она получила оплату за 25 лет совместной жизни, во время которой супруг запрещал ей работать.

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      Антонина Черташ
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