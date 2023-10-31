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10:37, 31 октября 2023Бывший СССР

Начштаба батальона «Скиф» раскрыл детали радиопереговоров ВСУ под Соледаром

Солдаты ВСУ в радиоэфире под Соледаром оскорбляют друг друга и грозят убийством

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) оскорбляют друг друга и угрожают убийством по радиообмену. Такие детали радиоэфира на позициях в районе Соледара в беседе с ТАСС раскрыл начальник штаба батальона «Скиф» («Барс-35») в составе добровольческого штурмового корпуса с позывным Варяг.

По его словам, в Российской армии подобный радиообмен мог бы стать поводом для разбирательства.

«Оскорблять друг друга в радиоэфире, хамить вплоть до того, что "я тебя убью", — это недопустимо. У них это норма», — рассказал собеседник агентства и добавил, что в переговорах чувствуется агрессия и неуважение человеческого достоинства.

Начштаба также сообщил, что украинские военные используют исключительно русский язык в ходе общения.

Ранее польский писатель Щепан Твардох со ссылкой на украинских бойцов заявил, что солдаты ВСУ ненавидят президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что главнокомандующий Валерий Залужный — единственное лицо, пользующееся уважением военных.

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