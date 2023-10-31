Солдаты ВСУ в радиоэфире под Соледаром оскорбляют друг друга и грозят убийством

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) оскорбляют друг друга и угрожают убийством по радиообмену. Такие детали радиоэфира на позициях в районе Соледара в беседе с ТАСС раскрыл начальник штаба батальона «Скиф» («Барс-35») в составе добровольческого штурмового корпуса с позывным Варяг.

По его словам, в Российской армии подобный радиообмен мог бы стать поводом для разбирательства.

«Оскорблять друг друга в радиоэфире, хамить вплоть до того, что "я тебя убью", — это недопустимо. У них это норма», — рассказал собеседник агентства и добавил, что в переговорах чувствуется агрессия и неуважение человеческого достоинства.

Начштаба также сообщил, что украинские военные используют исключительно русский язык в ходе общения.

Ранее польский писатель Щепан Твардох со ссылкой на украинских бойцов заявил, что солдаты ВСУ ненавидят президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что главнокомандующий Валерий Залужный — единственное лицо, пользующееся уважением военных.