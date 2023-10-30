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09:42, 30 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о ненависти украинских солдат к Зеленскому

Польский писатель Твардох заявил, что украинские солдаты ненавидят Зеленского

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Украинские солдаты ненавидят президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил польский писатель Щепан Твардох со ссылкой на украинских бойцов, его цитирует издание Interia Wydarzenia.

Он отметил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный — единственное лицо, пользующееся уважением военных. О других представителях властей Украины Твардох слышал от солдат слова, которые «принято считать вульгарными». «Они [солдаты] его [Зеленского] ненавидят», — добавил польский писатель, посещавший страну.

Кроме того, украинские военные рассказали Твардох о «голоде» боеприпасов и патронов. По его словам, бойцы ВСУ не понимают, как можно восстановить границы 2014 года при таких обстоятельствах.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцы бунтуют против Зеленского, отказываясь идти в ВСУ. Он также отмечал отсутствие средств для прорыва и нежелание мужчин идти на фронт.

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      Кристина Есикова
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