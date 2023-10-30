Бывший советник Кучмы Соскин: украинцы отказываются идти в ВСУ из-за Зеленского

Украинцы бунтуют против Владимира Зеленского, отказываясь идти в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

«Средств для прорыва нет. Мужчин для прорыва тоже нет. Мужчины говорят: "Знаете, ребята, вы сами там давайте"», — рассказал Соскин, указав, что люди, которые никогда не стреляли и не воевали, говорят, что не хотят становиться «пушечным мясом для Зеленского и его, так сказать, корпорации 95-го квартала Кривого Рога».

По словам эксперта, если Зеленский не остановится и не отменит военное положение, то украинцам придется «менять ситуацию». «И вертолет не поможет, и ничего не поможет», — добавил он.

Ранее Олег Соскин заявил, что Киеву не остается иного выхода, кроме как заключить мир до Нового года. Он задался вопросом, кто ответит за такие итоги конфликта, и предположил, что президент страны Владимир Зеленский уже подготовился к бегству на вертолете.