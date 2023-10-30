Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:31, 30 октября 2023Бывший СССР

В Киеве рассказали о бунтующих против Зеленского украинцах

Бывший советник Кучмы Соскин: украинцы отказываются идти в ВСУ из-за Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украинцы бунтуют против Владимира Зеленского, отказываясь идти в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

«Средств для прорыва нет. Мужчин для прорыва тоже нет. Мужчины говорят: "Знаете, ребята, вы сами там давайте"», — рассказал Соскин, указав, что люди, которые никогда не стреляли и не воевали, говорят, что не хотят становиться «пушечным мясом для Зеленского и его, так сказать, корпорации 95-го квартала Кривого Рога».

По словам эксперта, если Зеленский не остановится и не отменит военное положение, то украинцам придется «менять ситуацию». «И вертолет не поможет, и ничего не поможет», — добавил он.

Ранее Олег Соскин заявил, что Киеву не остается иного выхода, кроме как заключить мир до Нового года. Он задался вопросом, кто ответит за такие итоги конфликта, и предположил, что президент страны Владимир Зеленский уже подготовился к бегству на вертолете.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Огневое поражение нанесено двум безэкипажным катерам ВМС Украины

      В Китае раскрыли требования США к союзникам

      Россиянин описал туристические районы Бали фразой «это просто помойка»

      Граждан Украины предупредили о фантастических сложностях через два года

      Шойгу рассказал об использовании Западом конфликта на Украине

      Армия обороны Израиля нанесла удар по военным объектам в Сирии

      В Китае рассказали об опасности конфликта с США

      Родители Кейт Миддлтон вынудили женщину сниматься в порно

      Названы способы разнообразить интимную жизнь с помощью секс-игрушек

      На Украине признали проблему зависимости в ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости